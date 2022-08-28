Раскрыт дореволюционный рецепт московского мороженого

Дореволюционный рецепт столичного мороженого раскрыли в материале «Мосленты». Для его приготовления использовались яйца, молоко, сахарный песок, ягодные соки, а также специальные краски и эссенции из магазинов.

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Смесь для холодного десерта мороженщики варили в трактирах. Лакомство готовилось на плите в металлической луженой посуде, процеживалось через сито в металлические формы и замораживалось верчением во льду. Лед при этом брали прямо с улиц.

В 1904 году к санитарным условиям во время приготовления мороженого стали относиться более строго. В столице опубликовали документ, предписывающий контролировать чистоту помещения для изготовления десерта и посуда, в которой его продают.