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8 минут назад

Раскрыт дореволюционный рецепт московского мороженого

Мослента

Дореволюционный рецепт столичного мороженого раскрыли в материале «Мосленты». Для его приготовления использовались яйца, молоко, сахарный песок, ягодные соки, а также специальные краски и эссенции из магазинов.

Раскрыт дореволюционный рецепт московского мороженого
Фото: Mash / UnsplashMash / Unsplash

Смесь для холодного десерта мороженщики варили в трактирах. Лакомство готовилось на плите в металлической луженой посуде, процеживалось через сито в металлические формы и замораживалось верчением во льду. Лед при этом брали прямо с улиц.

В 1904 году к санитарным условиям во время приготовления мороженого стали относиться более строго. В столице опубликовали документ, предписывающий контролировать чистоту помещения для изготовления десерта и посуда, в которой его продают.

Ранее россияне вспомнили вкус советского мороженого. Кто-то отметил, что сложно найти аналогичный продукт в наше время.

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