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48 минут назад

Клоун в московском метро восхитил пользователей сети

Мослента

Выступление клоуна в вагоне московского метро попало на видео и восхитило пользователей сети. Ролик опубликовали в группе «Подслушано метро Москвы» во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах видно, как человек с раскрашенным лицом создает из воздушных шариков фигуру самолета, после чего вручает ее мальчику. Рядом с ним сидит девушка — помощница. В это время многие люди в вагоне снимают происходящее на телефон и улыбаются.

«Какой клевый мужчина! Всем настроение поднял», «Прикольные, побольше бы такого позитива в нашей жизни», «Хоть что-то нормальное», «Нормальные забавные ребята, не то, что эти "человек-суп" или еще кто-то там-то», — прокомментировали юзеры.

Ранее на Замоскворецкой линии метро заметили «съедобного» пассажира. Мужчина в костюме супа радостно пожелал всем приятного аппетита и назвал главным ингредиентом блюда хорошее настроение.

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