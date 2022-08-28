Клоун в московском метро восхитил пользователей сети

На появившихся в сети кадрах видно, как человек с раскрашенным лицом создает из воздушных шариков фигуру самолета, после чего вручает ее мальчику. Рядом с ним сидит девушка — помощница. В это время многие люди в вагоне снимают происходящее на телефон и улыбаются.