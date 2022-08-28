Клоун в московском метро восхитил пользователей сети

Выступление клоуна в вагоне московского метро попало на видео и восхитило пользователей сети. Ролик опубликовали в группе «Подслушано метро Москвы» во «ВКонтакте».
На появившихся в сети кадрах видно, как человек с раскрашенным лицом создает из воздушных шариков фигуру самолета, после чего вручает ее мальчику. Рядом с ним сидит девушка — помощница. В это время многие люди в вагоне снимают происходящее на телефон и улыбаются.
«Какой клевый мужчина! Всем настроение поднял», «Прикольные, побольше бы такого позитива в нашей жизни», «Хоть что-то нормальное», «Нормальные забавные ребята, не то, что эти "человек-суп" или еще кто-то там-то», — прокомментировали юзеры.
Ранее на Замоскворецкой линии метро заметили «съедобного» пассажира. Мужчина в костюме супа радостно пожелал всем приятного аппетита и назвал главным ингредиентом блюда хорошее настроение.