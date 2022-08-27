За сутки в Москве выявили 6 915 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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За последние 24 часа в столице от коронавируса скончались 35 человек, 398 человек госпитализировали. Выздоровели за сутки 7 469 пациентов.