Московский Дом кино будет перестроен

Дом кино в центре Москвы будет перестроен спустя 15 лет согласований. Помимо киноконцертного зала на его территории должен появиться апарт-комплекс. Как пишет газета «Ведомости», Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил землепользования и застройки в отношении этого объекта. Союзу кинематографистов России, который возглавляет режиссер Никита Михалков, удалось согласовать застройку почти на 30 тысячах квадратных метров. Апартаменты займут одну треть площади, шестую часть киноконцертный зал, чуть меньше помещения непосредственно для нужд самого союза, а остальные 6,5 тысячи квадратных метров придутся на подземную часть. Уточняется, что девелопер для реализации проекта пока не выбран. По оценкам опрошенных «Ведомостями» экспертов, инвестиции в переустройство Центрального дома кино могут достичь от 3,5 млрд до 10 млрд рублей. В советское время это было культовое место, вспоминает кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин:
Валерий Кичин, кинокритик, обозреватель «Российской газеты»
«Дом кино в течение многих десятилетий был клубом кинематографистов, их родным домом, где смотрели кино, обсуждали фильмы, спорили, проводили семинары. После того как председателем Союза кинематографистов стал Никита Сергеевич Михалков, он постепенно перестал быть клубом. Я думаю, что они давно хотели превратить Дом кино в коммерческое учреждение, да, будут апартаменты, будет, очевидно, какой-то шикарный ресторан, уже недоступный для кинематографистов, возможно, будет кинозал, который будет работать на какую-то другую аудиторию, да и киносоюза как такового больше нет, Союза кинематографистов, он распался, в Дом кино уже никто не приходит даже в нынешнем состоянии, и я не верю, что, наоборот, новое сооружение вновь соберет кинематографическую общественность под своими знаменами, этого, конечно, не будет. Понимаете, творчество рождается в его обсуждении, сейчас просто некому сказать: «Старик, ты сделал плохой фильм», «Старик, у тебя не получился финал». А тогда на обсуждениях по-дружески могли спокойно сказать это. И это, конечно, шло на пользу. Это была школа для нашего кино. Можно без конца рассказывать об этой дружественной, совершенно особой атмосфере, полной шуток, подначек. Там рождались творческие идеи. Сейчас все по своим углам, все ваяют свои фильмы, мы имеем тот кинематограф, которые мы имеем, если человек очень талантливый — мы получаем хороший фильм, но в большинстве мы сейчас имеем очень серое кино».
Сейчас в Доме кино царит запустение, а когда-то сюда невозможно было попасть с улицы. Там отмечались премьеры легендарных фильмов и можно было увидеть Высоцкого, Смоктуновского, Ахмадулину, Тарковского, Германа, Рязанова и Гайдая.
Вспоминает писатель, журналист, драматург Денис Драгунский:
Денис Драгунский, писатель, журналист, драматург
«Дом кино всегда был центром культурной жизни Москвы. Еще в советское время до всякой перестройки там было так интересно, попасть в Дом кино — это было так важно и так соблазнительно. Потому что в Доме кино много не только показывали разные интересные фильмы, там же было два зала: вот этот, который смотрит на Брестскую улицу, современное здание, в таком брутальном стиле 1970-х построено, и сзади более старое, где белый зал и где поменьше залы бывали, и там тоже крутили хорошие фильмы. В Доме кино был замечательный ресторан, где был знаменитый кофе, на песке там варили, и посещение Дома кино всегда сопровождалось воспоминаниями не только о прекрасном фильме, но еще о буфете, об этом замечательном кофе. В общем, это было совершенно чудесное место, там был еще конференц-зал, где проходили разные семинары и творческие встречи, обсуждения, был в свое время таким центром культурной жизни».
Центральный дом кино был открыт в 1934 году на Васильевской улице, 13. Затем ЦДК размещался в Театре-студии киноактера в помещении гостиницы «Советская». С 1968 года располагается в новом, специально выстроенном здании по историческому адресу.