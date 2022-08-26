Московский Дом кино будет перестроен

«Дом кино в течение многих десятилетий был клубом кинематографистов, их родным домом, где смотрели кино, обсуждали фильмы, спорили, проводили семинары. После того как председателем Союза кинематографистов стал Никита Сергеевич Михалков, он постепенно перестал быть клубом. Я думаю, что они давно хотели превратить Дом кино в коммерческое учреждение, да, будут апартаменты, будет, очевидно, какой-то шикарный ресторан, уже недоступный для кинематографистов, возможно, будет кинозал, который будет работать на какую-то другую аудиторию, да и киносоюза как такового больше нет, Союза кинематографистов, он распался, в Дом кино уже никто не приходит даже в нынешнем состоянии, и я не верю, что, наоборот, новое сооружение вновь соберет кинематографическую общественность под своими знаменами, этого, конечно, не будет. Понимаете, творчество рождается в его обсуждении, сейчас просто некому сказать: «Старик, ты сделал плохой фильм», «Старик, у тебя не получился финал». А тогда на обсуждениях по-дружески могли спокойно сказать это. И это, конечно, шло на пользу. Это была школа для нашего кино. Можно без конца рассказывать об этой дружественной, совершенно особой атмосфере, полной шуток, подначек. Там рождались творческие идеи. Сейчас все по своим углам, все ваяют свои фильмы, мы имеем тот кинематограф, которые мы имеем, если человек очень талантливый — мы получаем хороший фильм, но в большинстве мы сейчас имеем очень серое кино».