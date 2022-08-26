Краснокнижную сову изъяли у фотографов на западе Москвы

На улице Косыгина специалисты изъяли серую неясыть у фотографов, которые незаконно использовали ее для оказания фотоуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 26 августа.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице. Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что птица занесена в Красную книгу Москвы. Она числится под второй категорией редкости, как сокращающийся в численности вид. Кроме того, она находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что именно серые неясыти чаще всего становятся жертвами уличных фотографов. Также птицы испытывают стресс, находясь на оживленной улице.