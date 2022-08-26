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1 час назад

Краснокнижную сову изъяли у фотографов на западе Москвы

Вечерняя Москва

На улице Косыгина специалисты изъяли серую неясыть у фотографов, которые незаконно использовали ее для оказания фотоуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в пятницу, 26 августа.

Краснокнижную сову изъяли у фотографов на западе Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство МосквыTelegram / Городское хозяйство Москвы

— Еще один случай незаконного использования редкой птицы для оказания фотоуслуг пресекли в столице. Краснокнижную сову спасли на улице Косыгина. Птицу изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что птица занесена в Красную книгу Москвы. Она числится под второй категорией редкости, как сокращающийся в численности вид. Кроме того, она находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что именно серые неясыти чаще всего становятся жертвами уличных фотографов. Также птицы испытывают стресс, находясь на оживленной улице.

17 августа сообщалось, что краснокнижную серую неясыть спасли из парка «Сказка», птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг. Уточняется, что спасенные из рук нелегальных фотографов птицы всегда находятся в плачевном состоянии.

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