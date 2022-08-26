Несколько турникетов перестанут работать на станции метро «Комсомольская»

В центральной зоне вестибюля со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы на станцию Московского метрополитена «Комсомольская» временно недоступны для пассажиров. Ограничения связаны с проведением планового ремонта.

Специалисты уточнили, что в час пик подобные изменения могут привести к увеличению времени прохода на станцию. На данный момент транспортная точка работает в штатном режиме. На время ограничений пассажирам посоветовали пользоваться более свободными входами №7 и №8 или смещать время поездки с часа пик.