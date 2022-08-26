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14 минут назад

Несколько турникетов временно перестанут работать на станции метро «Комсомольская»

Префектура Центрального административного округа г. Москвы

В центральной зоне вестибюля со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы на станцию Московского метрополитена «Комсомольская» временно недоступны для пассажиров. Ограничения связаны с проведением планового ремонта.

Несколько турникетов перестанут работать на станции метро «Комсомольская»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоит отметить, что пассажиры подземки временно не смогут воспользоваться выходами №1 и №5, уточнили в официальном блоге Департамента транспорта Москвы.

Специалисты уточнили, что в час пик подобные изменения могут привести к увеличению времени прохода на станцию. На данный момент транспортная точка работает в штатном режиме. На время ограничений пассажирам посоветовали пользоваться более свободными входами №7 и №8 или смещать время поездки с часа пик.

Представители Дептранса принесли извинения за временные неудобства.

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