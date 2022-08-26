Московский зоопарк опубликовал видео с засыпающей пандой

Московский зоопарк опубликовал новое видео с пандой Диндин в своем Telegram-канале. Столичный зоосад поделился трогательными кадрами с засыпающим бамбуковым медведем. На записи можно наблюдать, как обитатель зоопарка сначала зевает, а затем и вовсе укладывается спать в своем вольере.