Московский зоопарк опубликовал видео с засыпающей пандой

Московский зоопарк опубликовал новое видео с пандой Диндин в своем Telegram-канале. Столичный зоосад поделился трогательными кадрами с засыпающим бамбуковым медведем. На записи можно наблюдать, как обитатель зоопарка сначала зевает, а затем и вовсе укладывается спать в своем вольере.
«Мы часто показывали вам панду. Нередко показывали спящую панду. Но очень редко в нашем эфире была засыпающая панда. Возможно, даже никогда», – говорится в публикации к ролику.
Ранее зоопарк рассказал о новом вольере для самца пумы по кличке Габриэль, 20 августа животное переехало просторные апартаменты с большой территорией.