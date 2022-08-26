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59 минут назад

Московский зоопарк опубликовал видео с засыпающей пандой

Денис Фьючин

Московский зоопарк опубликовал новое видео с пандой Диндин в своем Telegram-канале. Столичный зоосад поделился трогательными кадрами с засыпающим бамбуковым медведем. На записи можно наблюдать, как обитатель зоопарка сначала зевает, а затем и вовсе укладывается спать в своем вольере.

«Мы часто показывали вам панду. Нередко показывали спящую панду. Но очень редко в нашем эфире была засыпающая панда. Возможно, даже никогда», – говорится в публикации к ролику.

Ранее зоопарк рассказал о новом вольере для самца пумы по кличке Габриэль, 20 августа животное переехало просторные апартаменты с большой территорией.

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