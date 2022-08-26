Москвичам предложили окунуться в атмосферу 1950-1970 годов

Погружение в необычную атмосферу Москвы 1950-1970 годов ждет посетителей "Ретрофестиваля", который пройдет на западе столицы.
Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, фестиваль пройдет 27 августа на четырех площадках.
С 10:00 - район Филевский парк, ул. Новозаводская, 27, на полчаса позже откроется площадка в районе Кунцево на аллее ул. Кунцевская. С 11:00 - район Можайский, ул. Гвардейская, 16, а к полудню площадка заработает в районе Тропарево-Никулино, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3.
Главным событием станет ретро-автопробег и большая выставка автомобилей прошлых лет. Будут и необычные фотозоны: воссоздадут интерьер коммунальной квартиры и ретро-витрину магазина. Пройдут мастер-классы по плетению авосек и изготовлению поделок из подручных материалов. Будет проводиться конкурс костюмов в стиле ретро. Кормить будут полевой кухней. Вход свободный.