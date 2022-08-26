Москвичам предложили окунуться в атмосферу 1950-1970 годов

Погружение в необычную атмосферу Москвы 1950-1970 годов ждет посетителей "Ретрофестиваля", который пройдет на западе столицы.

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Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, фестиваль пройдет 27 августа на четырех площадках.

С 10:00 - район Филевский парк, ул. Новозаводская, 27, на полчаса позже откроется площадка в районе Кунцево на аллее ул. Кунцевская. С 11:00 - район Можайский, ул. Гвардейская, 16, а к полудню площадка заработает в районе Тропарево-Никулино, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3.