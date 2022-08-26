Собянин рассказал о развитии «Московской электронной школы»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как развивается проект «Московская электронная школа» (МЭШ), - в частности, там появились портфолио школьников и готовятся персонализированные подборки кружков. Об этом сообщается в блоге мэра.

Фото: ТАСС ТАСС

Проект «Московская электронная школа» был запущен в 2016 году. Его главными составляющими стали электронный журнал, дневник и электронная библиотека, в которой уже более 1,7 миллиона образовательных материалов.

Видео дня

Авторами МЭШ стали более 34 тысяч московских учителей.

В 2021 году в МЭШ появился сервис «Портфолио учащегося», который позволяет собирать в электронном виде информацию о достижениях школьника - победах в олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. По задумке, это портфолио будет давать преимущество при поступлении в вузы, к примеру, в виде дополнительных баллов к ЕГЭ.

За год в портфолио появилось более 2,4 миллиона записей об успехах московских школьников. Портфолио также появятся у учителей, в них будут данные об опыте работы, квалификациях, наградах и званиях.

Собянин отметил, что скоро МЭШ сможет рекомендовать школьникам кружки, секции и занятия, исходя из их интересов. Чтобы получить рекомендацию, потребуется заполнить новый раздел портфолио - «Мой профиль».

Еще одна новинка - сервис «Планируемые результаты обучения», который уже действует для учеников пятых классов, а в дальнейшем он распространится до девятых классов. С его помощью учитель может выбрать тип результата (от простого до сложного) для каждой учебной темы. Сервис будет демонстрировать цели и задачи обучения, взаимосвязь результата и оценки, а также продвижение ученика в теме.

Продолжит развиваться и сервис «Тематическое оценивание», рассчитывающие средние баллы школьников по каждой учебной теме.

Собянин отметил, что благодаря МЭШ больше не понадобится передавать в школу бумажные записки и справки 095у. Если ребенок прикреплен к городской поликлинике, то в МЭШ автоматически поступит информация из его электронной медкарты.