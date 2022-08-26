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48 минут назад

В Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии

Lenta.ruиещё 1

28 августа в Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

В Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пробег начнется в 15:00 с парковки Оби на Калужском шоссе и завершится около 18:30 в Красногорске сеансом видеосвязи с Белградом с отдельного экрана, где в это время будет начинаться масштабное шествие с участием нескольких десятков тысяч человек за сплочение Сербии.

Планируется, что он станет рекордным по количеству участников для столицы, а также станет одной из крупнейших и самой заметной акцией поддержки Сербии с 1999 года. Для участия приглашены несколько сотен автомобилей с экипажами.

«Наши братья на Балканах снова в беде! Их вовсю притесняют и выдавливают из Косово, а самой Сербии навязывают чуждые этой православной стране нетрадиционные ценности. Это наш долг — сербы первые поддержали Россию в начале СВО, когда почти вся Европа уже была против нашей страны — и десятками тысяч выходили на улицы в знак солидарности», — говорится в заявлении организаторов автопробега.

Акция в Москве организуется инициативной группой, в которую вошли жители России, в том числе патриотическое сообщество «Автопробег солидарности с ВС РФ».

В ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, посвященный Дню Государственного флага России. Организатором мероприятия выступили активисты молодежного сообщества «STOлица».

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