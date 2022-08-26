В Москве пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии

«Наши братья на Балканах снова в беде! Их вовсю притесняют и выдавливают из Косово, а самой Сербии навязывают чуждые этой православной стране нетрадиционные ценности. Это наш долг — сербы первые поддержали Россию в начале СВО, когда почти вся Европа уже была против нашей страны — и десятками тысяч выходили на улицы в знак солидарности», — говорится в заявлении организаторов автопробега.