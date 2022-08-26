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1 час назад

Столпотворение у входа на станцию метро «Комсомольская» сняли на видео

Денис Фьючин

У входа на станцию «Комсомольская» столичного метрополитена образовалось столпотворение. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. На них видно, что люди выстроились огромную очередь в вестибюле станции.

Увеличение времени прохода на станцию связано с ремонтными работами. Как ранее сообщал Департамент транспорта города Москвы в своем Telegram-канале, до конца года планируется обновить все турникеты.

«Ваши поездки через “Комсомольскую” станут комфортнее после завершения ремонта вестибюля», – отмечается в публикации столичного ведомства.

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