В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала года

В бывших промзонах Москвы возвели более 60 строений с начала 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm Gettyimages.ru © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В частности, введено в эксплуатацию 36 жилых домов, четыре детсада и школы, семь офисных и торговых центров, а также 13 складов и три производственных объекта.

«Общая площадь введённой недвижимости составляет 2,5 млн кв. м, в том числе 1,28 млн кв. м жилья», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, до конца года ожидается ввод ещё 27 объектов.