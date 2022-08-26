Москвичам раскрыли сферы с самым высоким спросом на сотрудников

«Лидером по числу открытых вакансий стала оптовая и розничная торговля — сейчас насчитывается более 73 тысяч предложений о работе. В числе самых востребованных работодателями профессий — продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce. Все чаще появляются запросы на специалистов по маркетплейсам», — говорится в сообщении.