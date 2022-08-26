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58 минут назад

Москвичам раскрыли сферы с самым высоким спросом на сотрудников

Мослентаиещё 1

Сферы с самым высоким спросом на сотрудников раскрыли москвичам на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на городскую службу занятости .

Москвичам раскрыли сферы с самым высоким спросом на сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лидером по числу открытых вакансий стала оптовая и розничная торговля — сейчас насчитывается более 73 тысяч предложений о работе. В числе самых востребованных работодателями профессий — продавец-консультант, продавец продовольственных товаров, кассир, менеджер по продажам, сборщик и товаровед. Стремительно растет и рынок e-commerce. Все чаще появляются запросы на специалистов по маркетплейсам», — говорится в сообщении.

Большое количество предложений насчитывается в сфере сервисной индустрии — почти 70 тысяч вакансий. Работодатели разыскивают поваров, администраторов на ресепшен, массажистов, бариста, парикмахеров.

На третьей строчке в рейтинге стали транспорт и логистика с более чем 45 тысячами вакансий. Жителей столицы приглашают работать водителями автомобилей, автобусов и трамваев, проводниками вагонов пассажирских поездов, монтерами путей, автомеханиками, слесарями и курьерами.

Ранее была названа самая высокооплачиваемая вакансия Москвы. Так, медику, соответствующему требованиям вакансии, предлагают зарплату от 350 тысяч рублей в месяц.

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