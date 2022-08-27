"Кратковременные дожди уже в понедельник [29 августа] не исключены, хотя их вероятность минимальна, потому что температура будет очень высокая, еще [ожидается] 28-30 градусов тепла. А во вторник уже можно говорить уверенно о кратковременных дождях, в среду и четверг они будут вне всяких сомнений", - рассказал он.