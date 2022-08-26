В Москве в пятницу ожидается до +33°С

Синоптики пообещали, что в Москве и области в пятницу, 26 августа, будет до +33°С. В регионе будет переменная облачность, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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Согласно прогнозам специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +31...+33°С. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2– 7м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 3–8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в центральной части России прогнозируется резкий переход от летней жары к осенней прохладе.