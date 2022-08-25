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28 минут назад

Трамваи № 34 и 40 возвращаются к прежнему графику

Вечерняя Москва

После завершения очередного этапа ремонтных работ трамваи № 34 и 40 возвращаются к прежнему графику работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

Трамваи № 34 и 40 возвращаются к прежнему графику
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 26 августа трамваи маршрута № 34 будут работать по рабочим дням, а № 40 — ежедневно, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Telegram / Дептранс. Оперативно

С 12 августа маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» временно перестал работать по пятницам. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи курсировали по более востребованным маршрутам. Москвичам в качестве альтернативы рекомендовали пользоваться трамваями № 11 и 12.

Кроме того, с 12 августа маршрут трамвая № 40 от МЦК Дубровка до Октябрьского трамвайного депо временно не работал по пятницам и выходным. Москвичам рекомендовали пользоваться трамваями № А, 43 и автобусом № 766.

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