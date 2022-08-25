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1 час назад

В Москве на ВДНХ стартовал первый Детский культурный форум

Авторадио

Сегодня в Москве на ВДНХ стартовал первый Детский культурный форум, организатором которого является Министерство Культуры. В нем примут участие более 1500 одаренных детей из всех регионов России.

В Москве на ВДНХ стартовал первый Детский культурный форум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продлится форум до 27 августа. Всего запланировано 60 мероприятий: мастер-классы, экскурсии, арт-школы и лекции.

Одно из ключевых событий - презентация проектов в поддержку культуры и детского творчества. Лучший из них сможет получить грант до 3 миллионов рублей.

Ждут на форуме и именитых гостей: Сергея Безрукова, Игоря Бутмана, Елену Гагарину, Николая Цискаридзе и многих других.

Новости Москвы,Игорь Бутман,Николай Цискаридзе,Елена Гагарина,ВДНХ,
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