Сегодня в Москве на ВДНХ стартовал первый Детский культурный форум, организатором которого является Министерство Культуры. В нем примут участие более 1500 одаренных детей из всех регионов России.

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Продлится форум до 27 августа. Всего запланировано 60 мероприятий: мастер-классы, экскурсии, арт-школы и лекции.

Одно из ключевых событий - презентация проектов в поддержку культуры и детского творчества. Лучший из них сможет получить грант до 3 миллионов рублей.