Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 27 августа

«27 августа в столице пройдет XX Московский фестиваль прессы. В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой. <…> Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети». На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, ознакомиться с книжными новинками», - сказали в пресс-службе.