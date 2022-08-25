Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 27 августа

В субботу, 27 августа, на Поклонной горе состоится XX Московский фестиваль прессы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.
«27 августа в столице пройдет XX Московский фестиваль прессы. В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой. <…> Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети». На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, ознакомиться с книжными новинками», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что мероприятие состоится с 10:00 до 21:00, вход свободный.
Фестиваль проходит при поддержке московского департамента средств массовой информации и рекламы.