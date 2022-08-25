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1 час назад

Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 27 августа

Агентство «Москва»

В субботу, 27 августа, на Поклонной горе состоится XX Московский фестиваль прессы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе 27 августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«27 августа в столице пройдет XX Московский фестиваль прессы. В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой. <…> Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети». На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, ознакомиться с книжными новинками», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что мероприятие состоится с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Фестиваль проходит при поддержке московского департамента средств массовой информации и рекламы.

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