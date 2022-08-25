В Новомосковском округе работник коммунальной службы помог гуляющей во дворе дома детворе охладиться в жару. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры.
Поливавший песок мужчина пошел навстречу желанию маленьких жителей поселения Десеновского в ТиНАО и слегка окатил их из шланга водой, устроив им небольшой освежающий душ.
По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидается пик жаркой погоды. Установившаяся в столице жара продлится до следующей недели и спадет в первых числах сентября.