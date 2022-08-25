Опубликовано видео спасения застрявшего в моторном отсеке авто котенка

В Москве спасли котенка, который застрял в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующую запись.

Четвероногого детеныша обнаружили сотрудники службы эвакуации «Московского паркинга» и спасатели МЧС на спецстоянке при разгрузке транспортного средства. Как оказалось, малыш забрался в машину, которая была эвакуирована с улицы из-за нарушений. Мужчины аккуратно вытащили котенка из западни. Теперь животное отправят в приют.