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49 минут назад

Прогноз погоды: синоптик рассказал о погоде на 1 сентября

Алиса Селезнёва

В Москве начало календарной осени совпадет с метеоролической, 1 сентября ожидается не выше + 15 градусов, дождь и промозглый северный ветер. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее в Москве до 29 августа было объявлено экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Ожидается, что температура воздуха превысит норму на семь градусов.

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Однако, по словам Евгения Тишковца, уже 30 августа погода в центральном регионе России начнет меняться и на смену жаре придут грозы с ливнями и шквалистый ветер. В последний день лета, 31 августа, столбики термометров опустятся до + 18 – 23 градусов.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше + 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего + 10-15», - рассказал синоптик.

Он предупредил, что осень сменит лето всего за сутки, а температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

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