В Москве начало календарной осени совпадет с метеоролической, 1 сентября ожидается не выше + 15 градусов, дождь и промозглый северный ветер. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее в Москве до 29 августа было объявлено экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. Ожидается, что температура воздуха превысит норму на семь градусов.

Однако, по словам Евгения Тишковца, уже 30 августа погода в центральном регионе России начнет меняться и на смену жаре придут грозы с ливнями и шквалистый ветер. В последний день лета, 31 августа, столбики термометров опустятся до + 18 – 23 градусов.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше + 7 - 12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего + 10-15», - рассказал синоптик.