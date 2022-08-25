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1 час назад

Новый вольер для пумы в Московском зоопарке показали на видео

Денис Фьючин

Самец пумы по кличке Габриэль в Московском зоопарке теперь обитает в новом вольере, чья территория в три раза больше, чем у предыдущих апартаментов хищника. Об этом сообщается на странице столичного зоосада во «ВКонтакте», где размещено видео с животным.

Вольер пумы состоит из двух ярусов, на втором находятся различные балкончики-пещеры, откуда обитатель зоопарка может наблюдать за людьми. Кроме того, на территории есть тополь серебристый, а также различные кустарники и растения. Их окружили кольцами из ломаной коры.

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