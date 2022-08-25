Новый вольер для пумы в Московском зоопарке показали на видео

Самец пумы по кличке Габриэль в Московском зоопарке теперь обитает в новом вольере, чья территория в три раза больше, чем у предыдущих апартаментов хищника. Об этом сообщается на странице столичного зоосада во «ВКонтакте», где размещено видео с животным.