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1 час назад

Температурный рекорд 1969 года был побит в Москве

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Главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру воздуха на уровне 30,3 градуса в 11:00 26 августа. Данный показатель превысил максимум 53-летней давности, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ.

Прежний рекорд был зафиксирован 26 августа 1969 года. Тогда температура воздуха превысила 28,9 градуса. При этом, по данным "Интерфакса", абсолютный температурный рекорд был установлен 26 августа 1938 года. Тогда воздух прогрелся до 35,3 градуса.

"Это максимум за 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, которая ведет свой отсчет с 1879 года. Сегодня он побит не будет", – пояснил собеседник агентства.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что небольшое понижение температуры ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 27 и 28 августа. Он уточнил, что в субботу и воскресенье будет все еще малооблачно и без осадков.

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Однако уже в начале следующей недели начнет холодать.

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