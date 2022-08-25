Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная

«Две минерализованные полосы, которые созданы все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная», — сказал градоначальник.