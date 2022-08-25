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2 часа назад

Собянин назвал очень сложной ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

Lenta.ru

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области очень сложная. Об этом, оценивая масштабы пожаров в российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, его цитирует «Интерфакс».

Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области очень сложная
Фото: ТАССТАСС

«Две минерализованные полосы, которые созданы все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная», — сказал градоначальник.

Собянин также считает, что, предположительно, пожар в российском регионе удастся локализовать в течение одного-двух дней, впоследствии экстренные службы его потушат.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин прибыли в Рязанскую область утром 25 августа. Они планируют посетить также Нижегородскую область и Республику Марий Эл. Поручение совершить такую поездку дал на совещании по борьбе с лесными пожарами 24 августа президент России Владимир Путин.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров в российском регионе произошла из-за поджогов.

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