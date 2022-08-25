«Динозавр» попал на видео в российском супермаркете

В одном из российских супермаркетов заметили не совсем обычного покупателя. Магазин посетил человек в костюме динозавра, его сняли на камеру очевидцы. Соответствующая запись размещена в Telegram-канале «Типичное Одинцово».
Судя по подписи к короткому ролику, отвариться «динозавр» решил в магазине торговой сети «Лента».
«В “Ленте” своя атмосфера», – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что десятки людей в костюмах тираннозавров устроили массовый забег на американском ипподроме. Более 150 участников пробежали стометровку в городе Оберн.