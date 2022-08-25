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1 час назад

«Динозавр» попал на видео в российском супермаркете

Денис Фьючин

В одном из российских супермаркетов заметили не совсем обычного покупателя. Магазин посетил человек в костюме динозавра, его сняли на камеру очевидцы. Соответствующая запись размещена в Telegram-канале «Типичное Одинцово».

Судя по подписи к короткому ролику, отвариться «динозавр» решил в магазине торговой сети «Лента».

«В “Ленте” своя атмосфера», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что десятки людей в костюмах тираннозавров устроили массовый забег на американском ипподроме. Более 150 участников пробежали стометровку в городе Оберн.

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