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1 час назад

Новый тематический поезд вышел на Сокольническую линию столичного метро

Москва24иещё 4

Новый тематический поезд в честь 10-летия Новой Москвы запустили на Сокольнической линии столичного метро. Об этом московский Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Новый тематический поезд вышел в метро Москвы
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Снаружи состав оформили в красно-желтых тонах, его украшают фотографии Новой Москвы. А внутри вы можете прочитать интересные факты о районе и его истории", – говорится в публикации.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что власти города стараются сделать поездки в транспорте не только безопасными, быстрыми и комфортными, но и интересными.

"Каждый вагон состава рассказывает о том, как менялся ТиНАО, какие проекты уже реализованы, а какие в скором времени воплотятся в жизнь в этой самой молодой части Москвы", – добавил он.

Дептранс напомнил, что транспорт ТиНАО стал удобнее после запуска станций "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Ранее стало известно, что в сентябре около тысячи новых турникетов появится на станциях метро Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Как отметил Ликсутов, до конца года все турникеты метро будут оборудованы для приема банковской карты. Он добавил, что новое оборудование изготовлено отечественными производителями с использованием российского программного обеспечения.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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