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17 минут назад

"Самая жаркая неделя в 21 веке" : синоптик предрек москвичам жару до осени

News.ru

Жара установившаяся в столице, в начале этой недели стала самой жаркой за весь 21 век, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что знойная погода в Москве продержится вплоть до начала сентября.

"Самая жаркая неделя в 21 веке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тут надо понимать, что август в Москве стал самым жарким за весь 21 век. А текущая рабочая неделя является самой жаркой за все лето. Осадков также не предвидеться до начала сентября. Знойная погода смениться, жарой послабее и полностью уйдет только к началу учебного года. Так, что старайтесь не находиться под открытом солнцем в разгар рабочего дня и следите за водным балансом, - заявил Шувалов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru рассказала, что в жаркую погоду нужно носить только светлую и свободную одежду, желательно из натуральных материалов, а при выходе из дома необходимо обязательно надеть головной убор и взять с собой бутылку воды. Она посоветовала строить свой маршрут так, чтобы долго не находиться на солнце.

Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью

Также врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с NEWS.ru рассказала, что в условиях увеличенной концентрации вредных веществ в воздухе при смоге категорически не рекомендуется проветривать помещения и выходить на улицу, особенно в местах повышенной загрязненности. Также она призвала граждан не надевать на улице смоченные в воде маски, поскольку такая «защита» может усугубить проблемы с дыханием.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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