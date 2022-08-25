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1 час назад

Собянин заявил о завершении сложных времен для Москвы

Lenta.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет коллапса из-за санкций против России. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».

Собянин заявил о завершении сложных времен для Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задачи стояли именно такие — разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война по сути дела», — сказал Собянин, заявив о завершении сложных времен для Москвы.

«Можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит», — продолжил глава города.

Он добавил, что на самом деле оказалось, что не меньший урон рестрикции нанесли тем, кто их вводил.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о провале введенных против Москвы западных санкций.

«Главный вывод, который мы можем и должны сделать на основании опыта, полученного почти за последние 6 месяцев: антироссийские санкции полностью провалились. Это факт», — отметил он.

Новости Москвы,Михаил Ульянов,Сергей Собянин,
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