Собянин заявил о завершении сложных времен для Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет коллапса из-за санкций против России. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «ТВ Центр».

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«Задачи стояли именно такие — разрушить страну, создать такой экономический коллапс. Это экономическая война по сути дела», — сказал Собянин, заявив о завершении сложных времен для Москвы.

«Можно теперь с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит», — продолжил глава города.

Он добавил, что на самом деле оказалось, что не меньший урон рестрикции нанесли тем, кто их вводил.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о провале введенных против Москвы западных санкций.