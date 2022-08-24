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1 час назад

Автопробег ретроавтомобилей завершился у стен Музея Победы

Вечерняя Москва

Участники медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах» завершили многодневный автопробег у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Автопробег ретроавтомобилей завершился у стен Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

— Вы совершили большой подвиг, преодолев такой сложный, но интересный и символичный путь. Для нас значимо, что участники пробега приехали к стенам музея не просто на машинах, а на легендарных «Победах», — сказал на торжественной церемонии заместитель директора музея Федор Смуглин.

Международный маршрут протяженностью более чем 7 тысяч километров проходил на 5 ретроавтомобилях марки «Победа». Он был посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне, а также окончанию Второй мировой.

Автопробег стартовал 6 августа в Ханты-Мансийске и проходил в рамках международного проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира». Так, 22 августа колонна добралась до заброшенной деревни Почтовая Глинка в Белоруссии, после чего участники отправились в обратный путь.

Члены медиаэкспедиции вернутся домой 2 сентября. В общей сложности они посетили более 20 городов России и Белоруссии, где отдали дань памяти погибшим во время фашистской оккупации.

17 в Музее Победы открылась выставка, посвященная подвигам советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Среди экспонатов посетители смогут увидеть технические приборы 1940-х годов, книжки учета боевых заслуг, летную форму военного времени, редкие военные фотографии и личные вещи советских летчиков.

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