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55 минут назад

Собянин заявил, что москвичи с пониманием отнеслись к спецоперации

Москва24

В обществе произошел политический консенсус, жители столицы отнеслись с пониманием к проведению специальной военной операции на Украине, заявил Сергей Собянин.

Собянин: москвичи с пониманием отнеслись к спецоперации
Фото: ТАССТАСС

"Когда началась специальная военная операция, многие думали, что это расколет наше общество. Но, наоборот, произошел политический консенсус и подавляющее большинство россиян и москвичей с пониманием относились к тем задачам, которые стояли перед военной операцией", – сказал он в эфире телеканала "ТВ Центр".

По словам мэра, россияне понимают спецоперация проводится в целях обеспечения безопасности людей, который живут в Донбассе, а также для обеспечения безопасности РФ.

Он также подчеркнул важность организации в освобожденных регионах нормальной жизни, восстановления социальных и коммунальных объектов, жилья.

"Мы взяли на себя два больших самых города. Это Луганск и Донецк", – уточнил Собянин.

Кроме того, градоначальник отметил отсутствие связей на муниципальном уровне у Москвы с государствами, которые ввели санкции.

Ранее Сергей Собянин заявил, что специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущее.

Мэр столицы подчеркнул, что проведение операции оказалось вынужденным, но единственным решением. Оно поможет обеспечить безопасность и будущее жителей ДНР, ЛНР и России.

Он отметил, что руководители субъектов страны намерены принимать все необходимые меры для поддержания функционирования экономики и социальной сферы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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