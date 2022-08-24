Собянин: Вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена

— Мы не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена, — сказал он эфире на телеканала « ТВ Центр ».

Собянин отметил, что те, кто потерял работу из-за ухода иностранных компаний в настоящее время активно трудоустраиваются. Глава города также напомнил об увеличении адресной поддержки и индексации социальных льгот.

В середине июля Собянин принял решение освободить частные медицинские и образовательные организации от выплат за аренду городских объектов до получения лицензии на работу. Данное решение было принято в связи с тем, что организациям зачастую отдают в аренду помещения, которые требуют ремонта. Только после его проведения арендаторы смогут получить лицензии и начать профильную деятельность.