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1 час назад

Собянин: Вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена

Вечерняя Москваиещё 2

Власти Москвы не собираются уменьшать или урезать социальную поддержку населения. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 августа.

Собянин: Вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Мы не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена, — сказал он эфире на телеканала «ТВ Центр».

Собянин отметил, что те, кто потерял работу из-за ухода иностранных компаний в настоящее время активно трудоустраиваются. Глава города также напомнил об увеличении адресной поддержки и индексации социальных льгот.

Накануне мэр сообщил о готовности столичной системы образования к новому учебному году.

В середине июля Собянин принял решение освободить частные медицинские и образовательные организации от выплат за аренду городских объектов до получения лицензии на работу. Данное решение было принято в связи с тем, что организациям зачастую отдают в аренду помещения, которые требуют ремонта. Только после его проведения арендаторы смогут получить лицензии и начать профильную деятельность.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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