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5 минут назад

Погода в Москве: МЧС сделало экстренное предупреждение из-за жары

Елена Прошина

Московский МЧС распространил экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в столице. Согласно заявлению, такая погода продержится до 29 августа. Об этом сообщает ТАСС.

МЧС обратилось к москвичам из-за аномальной жары
Фото: ТАССТАСС

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы», – говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, ведомство привело несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет легче пережить аномальную погоду. Прежде всего стоит как можно меньше находиться на солнце, носить светлую одежду и головной убор. Также не стоит забывать пить побольше воды. Автомобилистам следует избегать внезапных маневров, таких как обгоны, опережения и перестроения.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, кому в такую погоду стоит быть особенно осторожным.

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