МЧС обратилось к москвичам из-за аномальной жары

Московский МЧС распространил экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в столице. Согласно заявлению, такая погода продержится до 29 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 24 по 29 августа в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше нормы», – говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, ведомство привело несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет легче пережить аномальную погоду. Прежде всего стоит как можно меньше находиться на солнце, носить светлую одежду и головной убор. Также не стоит забывать пить побольше воды. Автомобилистам следует избегать внезапных маневров, таких как обгоны, опережения и перестроения.