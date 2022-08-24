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44 минуты назад

Собянин выделил 2,3 тысячи единиц техники на тушение пожаров в Рязани

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал присваивать лесным пожарам федеральный уровень и рассказал о помощи, которую столица направила в Рязанскую область. Об этом сообщает агентство «Москва».

О лесных пожарах под Рязанью Собянин говорил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Рязанской области 23 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. По данным РИА Новости, 24 августа площадь пожаров в регионе достигла 11 716 гектаров, за сутки увеличившись на 24 процента.

Собянин рассказал, что Москва выделила для борьбы с пожарами в Рязанской области 8,7 тысячи человек, 2 386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 бульдозеров.

«Верховые пожары перепрыгивают через минерализованные полосы, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на семь - восемь километров. Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится. Я считаю, что в течение суток-двое пожар должен быть локализован», - отметил мэр.

Собянин добавил, что пожарам не всегда присваивают уровень федерального реагирования, так как они происходят на территории одного региона. Однако смог от пожаров распространяется на расстояние до 400 километров.

«Сегодня дымом из Рязанской области накрыто где-то и накрывается периодически порядка 20 миллионов жителей из других регионов. Поэтому, конечно, в таких случаях надо принимать уже официальные решения федерального реагирования», - сказал мэр.

Он подчеркнул, что такие меры должны обязать соседние регионы выделять технику и людей для помощи с тушением пожара.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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