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31 минуту назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили об аномальной жаре

Елена Прошина

С 24 по 29 августа в Москве ожидается аномальная жара с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов и более. Об этом сообщает пресс-центр столичного ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей Москвы соблюдать осторожность и сохранять внимательность. Москвичей просят не перегреваться на солнце, пить больше воды и носить головной убор, чтобы защищать голову от жары.

При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку, а также заплывать за буйки. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также плавать в местах, не предусмотренных для купания.

Напомним, что ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что осенью Россию ждет длительный бархатный сезон. Синоптик объяснил это прогревом воды в морях и заливах до высокой температуры — теперь она будет отдавать тепло и поднимать температуру воздуха.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,МЧС России,
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