С 24 по 29 августа в Москве ожидается аномальная жара с превышением нормы среднесуточной температуры на семь градусов и более. Об этом сообщает пресс-центр столичного ГУ МЧС России.

Спасатели призвали жителей Москвы соблюдать осторожность и сохранять внимательность. Москвичей просят не перегреваться на солнце, пить больше воды и носить головной убор, чтобы защищать голову от жары.

При нахождении на водоемах не стоит оставлять детей без присмотра и купаться в одиночку, а также заплывать за буйки. Кроме того, категорически запрещено заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также плавать в местах, не предусмотренных для купания.