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40 минут назад

Эксперты: Большинство москвичей поддержало программу «Мой район»

Алиса Селезнёва

Согласно проведенным в Москве исследованиям, 79,9% опрошенных жителей города довольны положением дел в столице, и более 80% респондентов считают, что необходимо продолжать реализацию программы «Мой район». Такие данные были озвучены экспертами в ходе пресс-конференции «Предвыборные настроения москвичей».

Эксперты: Большинство москвичей поддержало программу «Мой район»
Фото: ТАССТАСС

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Проголосовать за своего кандидата смогут все москвичи, кроме жителей Щукино и почти всего ТиНАО, за исключением Троицка.

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Политолог и публицист Наталия Елисеева в ходе пресс-конференции 23 августа отметила, что исследование Russian Field показывает удовлетворенность москвичей происходящими в городе изменениями и во многом этому способствует реализация программы «Мой район».

«Исследование Russian Field показало, что 79,9% опрошенных жителей Москвы удовлетворены положением дел в столице. Если мы обратимся к ИНСОМАРу, то здесь стоит обратить внимание на одобрение программы "Мой район": 86% [респондентов] хотят ее продолжения и 71% довольны ее реализацией. Это программа мэра, которая непосредственно объясняет, почему 79,9% москвичей довольны положением дел в Москве», - пояснила она.

Специалисты Russian Field с начала июня проводят инициативные исследования по предстоящим муниципальным выборам по всем районам, с выборкой 2 тыс. респондентов. Были проведены уже шесть волн опросов. Жителям Москвы задавали вопрос: довольны ли они положением дел в городе, пояснил руководитель проекта Артемий Введенский.

«80% жителей сказали, что довольны положением дел. Из них 25% полностью довольны, и 55% - скорее довольны», - рассказал он.

При этом такой показатель держится на протяжении всех шести волн опросов. «Можно говорить о консолидации вокруг власти, поддержке и реальной удовлетворенности», - пояснил эксперт.

Также, по словам социолога, 62% москвичей, которые приняли участие в исследованиях, считают, что за последние два года ситуация в городе улучшилась, и только 13% отмечают ее ухудшение. 21% респондентов заявил, что ничего не изменилось. Введенский также заметил, что с начала июня на 3% выросло число тех, кто отмечает положительную динамику.

Программа «Мой район» создана для комплексного развития всех районов Москвы. Она включает в себя как благоустройство территорий и улучшение транспортной инфраструктуры, так и строительство и капитальный ремонт социальных объектов. При этом проекты разрабатываются с учетом мнения москвичей.

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