Опубликовано видео необычайно красивого восхода в Москве

Жители района Митино сегодня запечатлели на видео невероятно красивый восход. Солнце сияло на фоне густых облаков и дымки и прибрело ярко-красный оттенок. Снятые кадры оказались в распоряжении телеканала «Москва 24».

Ранее сообщалось, что ситуация со смогом в столичном регионе может улучшиться в четверг или в пятницу. В некоторых районах Москвы дымка начала рассеиваться, однако кое-где ощущается запах гари. Об этом рассказали жители Рязанского проспекта. По данным синоптиков воздух в столице сегодня прогреется до 33 градусов.