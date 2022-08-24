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36 минут назад

Опубликовано видео необычайно красивого восхода в Москве

Денис Фьючин

Жители района Митино сегодня запечатлели на видео невероятно красивый восход. Солнце сияло на фоне густых облаков и дымки и прибрело ярко-красный оттенок. Снятые кадры оказались в распоряжении телеканала «Москва 24».

Ранее сообщалось, что ситуация со смогом в столичном регионе может улучшиться в четверг или в пятницу. В некоторых районах Москвы дымка начала рассеиваться, однако кое-где ощущается запах гари. Об этом рассказали жители Рязанского проспекта. По данным синоптиков воздух в столице сегодня прогреется до 33 градусов.

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