Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА

Так, на минус первом этаже разместится конференц-зал, а также складские и инженерно-технические помещения. На первом этаже предусмотрены: вестибюль, помещение выставок и презентаций, охрана, пожарный пост и буфет. Кроме этого, здесь будет расположен медицинский блок с кабинетом врача-педиатра и процедурным кабинетом, а также кабинеты различных служб вуза, учебные помещения, серверная и электрощитовые. В плане второго этажа корпуса: спортивная часть с универсальным спортзалом, тренерской, раздевалками и душевыми. С третьего по шестой этаж расположены помещения кафедр, лаборантские и учебные помещения. На крыше разместят вентиляционные камеры и машинное отделение лифтов.