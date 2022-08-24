Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА

На ул. Верейская началась реконструкция учебного корпуса Московского финансово-юридического университета (МФЮА), сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.
«На западе Москвы, в районе Можайский, на ул. Верейская, д. 29, стр. 146, началась реконструкция учебного корпуса Московского финансово-юридического университета», - говорится в сообщении.
Как уточнил Левкин, слова которого приводятся в материале, проектной документацией предусмотрены перепланировка и перепрофилирование помещений, установка навесных фасадов и витражного остекления. «Площадь здания после реконструкции составит 15 тыс. кв. м», - отметил он.
Так, на минус первом этаже разместится конференц-зал, а также складские и инженерно-технические помещения. На первом этаже предусмотрены: вестибюль, помещение выставок и презентаций, охрана, пожарный пост и буфет. Кроме этого, здесь будет расположен медицинский блок с кабинетом врача-педиатра и процедурным кабинетом, а также кабинеты различных служб вуза, учебные помещения, серверная и электрощитовые. В плане второго этажа корпуса: спортивная часть с универсальным спортзалом, тренерской, раздевалками и душевыми. С третьего по шестой этаж расположены помещения кафедр, лаборантские и учебные помещения. На крыше разместят вентиляционные камеры и машинное отделение лифтов.
«Развитие образовательной инфраструктуры - это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас новые районы строятся вместе с детскими садами и школами - это позволяет обеспечить жителей столицы необходимой социальной инфраструктурой», - подчеркнул Левкин.