В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
52 минуты назад

Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА на западе столицы

Агентство «Москва»иещё 3

На ул. Верейская началась реконструкция учебного корпуса Московского финансово-юридического университета (МФЮА), сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

Началась реконструкция учебного корпуса МФЮА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На западе Москвы, в районе Можайский, на ул. Верейская, д. 29, стр. 146, началась реконструкция учебного корпуса Московского финансово-юридического университета», - говорится в сообщении.

Как уточнил Левкин, слова которого приводятся в материале, проектной документацией предусмотрены перепланировка и перепрофилирование помещений, установка навесных фасадов и витражного остекления. «Площадь здания после реконструкции составит 15 тыс. кв. м», - отметил он.

Так, на минус первом этаже разместится конференц-зал, а также складские и инженерно-технические помещения. На первом этаже предусмотрены: вестибюль, помещение выставок и презентаций, охрана, пожарный пост и буфет. Кроме этого, здесь будет расположен медицинский блок с кабинетом врача-педиатра и процедурным кабинетом, а также кабинеты различных служб вуза, учебные помещения, серверная и электрощитовые. В плане второго этажа корпуса: спортивная часть с универсальным спортзалом, тренерской, раздевалками и душевыми. С третьего по шестой этаж расположены помещения кафедр, лаборантские и учебные помещения. На крыше разместят вентиляционные камеры и машинное отделение лифтов.

«Развитие образовательной инфраструктуры - это одна из задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас новые районы строятся вместе с детскими садами и школами - это позволяет обеспечить жителей столицы необходимой социальной инфраструктурой», - подчеркнул Левкин.

Новости Москвы,Сергей Левкин,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители