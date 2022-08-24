Светящегося паука на фасаде музея в Москве сняли на видео

Созданная в виде огромного насекомого художницей Олесей Лавриенко работа в рамках цифрового паблик-арт фестиваля меняет свой цвет, а также интенсивность оттенков, реагируя на шумовое загрязнение в столице. Чем ярче окрашен паук, тем оно сильнее. Смену цветов художественного объекта удалось достичь благодаря специальному алгоритмическому коду.