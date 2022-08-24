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1 час назад

Светящегося паука на фасаде музея в Москве сняли на видео

Денис Фьючин

На фасаде Музея Москвы появился необычный арт-объект – светящийся паук. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Telegram-канала «Новости Москвы».

«Светящийся паук поселился на Музее Москвы», – отмечается в сообщении источника.

Созданная в виде огромного насекомого художницей Олесей Лавриенко работа в рамках цифрового паблик-арт фестиваля меняет свой цвет, а также интенсивность оттенков, реагируя на шумовое загрязнение в столице. Чем ярче окрашен паук, тем оно сильнее. Смену цветов художественного объекта удалось достичь благодаря специальному алгоритмическому коду.

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