Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью

О загрязнении воздуха в столице в ночь на среду, 24 августа, предупредил москвичей Мосэкомониторинг.
«В ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ», — говорится в сообщении осуществляющего государственный экологический контроль на территории Москвы учреждения.
Специалисты добавили, что днем 24 августа метеоусловия в Москве будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.
Ранее МЧС выпустило предупреждение об опасной погоде в Москве. В связи с жаркой погодой специалисты порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.