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15 минут назад

Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью

Мослента

О загрязнении воздуха в столице в ночь на среду, 24 августа, предупредил москвичей Мосэкомониторинг.

Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»Киселев Сергей / АГН «Москва»

«В ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ», — говорится в сообщении осуществляющего государственный экологический контроль на территории Москвы учреждения.

Специалисты добавили, что днем 24 августа метеоусловия в Москве будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.

Ранее МЧС выпустило предупреждение об опасной погоде в Москве. В связи с жаркой погодой специалисты порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

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