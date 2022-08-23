Москвичей предупредили о загрязнении воздуха ночью

О загрязнении воздуха в столице в ночь на среду, 24 августа, предупредил москвичей Мосэкомониторинг.

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва» Киселев Сергей / АГН «Москва»

«В ночные и утренние часы за счет ослабления условий рассеивания ожидается кратковременное накопление загрязняющих веществ», — говорится в сообщении осуществляющего государственный экологический контроль на территории Москвы учреждения.

Специалисты добавили, что днем 24 августа метеоусловия в Москве будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере.