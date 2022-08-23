Еще на 5 станциях метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

К списку станций столичного метрополитена, где пассажиры могут бесплатно получить питьевую воду из-за жары, добавили еще пять остановок. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Решение об увеличении числа станций было принято по результатам мониторинга температуры воздуха в столице. С 17:00 воду начали раздавать на станциях:

"Баррикадная";

"Улица 1905 года";

"Водный стадион";

"Аэропорт";

"Сокол".

Также раздачу воды организовали на станциях "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а также на автостанции "Орехово".

Ранее главная столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный рекорд. 23 августа в Москве стало самым жарким днем месяца. Температура достигла отметки в 31,8 градуса.

С 23 по 25 августа в Москве установлен пятый, самый высокий класс пожароопасности. Сотрудники МЧС порекомендовали горожанам проводить меньше времени на открытом солнце, носить головные уборы и пить больше воды.