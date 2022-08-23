40 музеев и театров стали партнерами акции «Миллион призов»

Победители акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов» с 11 сентября смогут обменять выигранные баллы на билеты в музеи и театры Москвы, которые стали партнерами акции. Об этом сообщила сегодня мэрия столицы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Москве с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Проголосовать за своего кандидата смогут все москвичи, кроме жителей Щукино и почти всего ТиНАО, за исключением Троицка. При этом на специальные призы будут претендовать те горожане, кто отдаст свой голос онлайн. Победителям, чтобы получить выигрыш, необходимо будет активировать свой код не позднее 26 сентября.

Видео дня

Выигранные баллы можно будет обменять на билеты в музей-панораму «Бородинская битва», музей-усадьбу «Кусково», Государственный музей Владимира Высоцкого, Музей истории ГУЛАГа, Галерею Ильи Глазунова, Московский театр на Таганке, «Мастерскую Петра Фоменко», в «Современник», Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова, Театр кошек Юрия Куклачева. Всего партнерами акции стали 40 культурных учреждений столицы - 18 музеев и 22 театра.

Для того, чтобы получить билет, необходимо будет авторизоваться на сайте ag-vmeste.ru, перейти в раздел «Поощрения» и выбрать с помощью фильтра категорию #ВыбираемВместе2022. Далее — кликнуть по карточке нужного театра и следовать инструкции. Билеты будут доступны как в личном кабинете сайта, так и отправлены на электронную почту.

С помощью сайта победители смогут также получить и сертификаты на посещение девяти музеев, которые затем необходимо будет обменять в кассе на входной билет. Для посещения других музеев, участвующих в акции, москвичам нужно обменять выигранные баллы на промокоды, а промокоды — на билеты на сайте самого учреждения или mos.ru.

«Получить промокод также можно в разделе «Поощрения» на сайте ag-vmeste.ru, авторизовавшись и выбрав один из музеев. После этого надо перейти по ссылке в разделе «Правила получения» в карточке музея и активировать промокод. Билеты будут отправлены на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа», - пояснили в мэрии.