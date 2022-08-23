Гуляющая на поводке свинья в Москве попала на видео

В Москве выгуливают мини-пига. Необычного для городской среды питомца сняли на видео, короткий ролик опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, что свинка гуляет с хозяином на шлейке и поводке. Пока владелец занят беседой, животное поедает траву возле дороги.
Этим летом в Тропаревском парке на юго-западе столицы состоялась «Свиновстреча – 2022», на нее собрались любители мини-пигов со своими домашними любимцами. Владельцы свинок обменивались опытом по их содержанию в домашних условиях.