Гуляющая на поводке свинья в Москве попала на видео

В Москве выгуливают мини-пига. Необычного для городской среды питомца сняли на видео, короткий ролик опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно, что свинка гуляет с хозяином на шлейке и поводке. Пока владелец занят беседой, животное поедает траву возле дороги.