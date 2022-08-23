В столице мужчины станцевали лезгинку на проезжей части. По данным Telegram-канала «Что там в Москве ?», инцидент произошел на улице Юных Ленинцев.

Возможно, зажигательный танец на дороге был приурочен к торжественному событию. На опубликованных источником кадрах видно, как мужчины вышли из украшенных лентами автомобилей, по всей вероятности, свадебного кортежа. Они исполнили лезгинку, после чего сели в машины и уехали в неизвестном направлении.