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1 час назад

Мужчины станцевали лезгинку на дороге в Москве: видео

Денис Фьючин

В столице мужчины станцевали лезгинку на проезжей части. По данным Telegram-канала «Что там в Москве?», инцидент произошел на улице Юных Ленинцев.

Возможно, зажигательный танец на дороге был приурочен к торжественному событию. На опубликованных источником кадрах видно, как мужчины вышли из украшенных лентами автомобилей, по всей вероятности, свадебного кортежа. Они исполнили лезгинку, после чего сели в машины и уехали в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что на улице Магнитогорска был замечен кортеж дальнобойщиков.

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