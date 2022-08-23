Тапира Сью показали на видео с необычного ракурса в Московском зоопарке

В Московском зоопарке запечатлели на видео с необычного ракурса тапира по кличке Сью. Запись размещена в Telegram-канале столичного зоосада.

«Смотрим на тапира Сью с необычного ракурса и восхищаемся ее носиком», – говорится в публикации к короткому ролику.

В холодное время года Сью обитает по соседству с жирафом Самсоном в зимнем павильоне. На лето ее переводят в летнюю «резиденцию». Тапиру более 30 лет, животное отличается консервативностью и не любит перемен, поэтому работники зоопарка проводят с ней регулярные тренинги.