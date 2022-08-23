Тишковец предупредил об увеличении концентрации продуктов горения в московском воздухе

«Прикройте окна, включите кондиционер, очиститель или освежитель воздуха! Экологическая ситуация в столичном регионе ночью и утром ухудшится - увеличится концентрация продуктов горения лесных пожаров», - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков выразил мнение, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Кроме того, по мнению эксперта, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям.