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1 час назад

Закройте окна: в Москву придет новый смог с продуктами горения лесов

ТК «Звезда»иещё 3

Тишковец предупредил об увеличении концентрации продуктов горения в московском воздухе
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о повышении концентрации продуктов горения лесных пожаров.

«Прикройте окна, включите кондиционер, очиститель или освежитель воздуха! Экологическая ситуация в столичном регионе ночью и утром ухудшится - увеличится концентрация продуктов горения лесных пожаров», - написал он в своем Telegram-канале.

Сотрудник центра отметил среди опасных веществ окиси и двуокиси углерода, оксиды азота, водные испарения, мельчайшие твердые частицы: сажа, зола, пепел, капли смолы.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков выразил мнение, что жаркая погода и отсутствие осадков являются причинами распространения лесных пожаров. Кроме того, по мнению эксперта, свою лепту вносят несознательные граждане, чье безответственное поведение на отдыхе в лесу приводит к возгораниям.

Новости Москвы,Александр Синенков,Евгений Тишковец,
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