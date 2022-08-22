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1 час назад

Московские подростки массово перешли на самозанятость

Мослента

Подростки в возрасте 14 до 17 лет массово перешли на самозанятость, лидерами среди регионов по этому показателю стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Об этом «Известиям» рассказали Минэкономразвития.

Московские подростки массово перешли на самозанятость
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным источника, число зарегистрированных в статусе самозянятых до 18 лет по России составляет 77 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в Москве таких подросток 12,8 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 5,3 тысячи человек, в Московской области — 4,4 тысячи человек, в Краснодарском крае — 3,6 тысячи человек, а в Татарстане — 3,5 тысячи человек.

Отмечается, что самозянятых девушек и молодых людей намного меньше, чем тех, кто ищет работу. Летом 2022 года 300 тысяч человек в возрасте до 18 лет просматривали вакансии на популярном сайте компании интернет-рекрутмента, сообщила руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.

П ее словам, чаще всего подростки ищут работу продавцов-консультантов, курьеров, официантов, барменов и бариста.

Ранее были названы любимые места сбора московских подростков. Выяснилось, что 75 процентов подростков регулярно посещают рестораны быстрого питания.

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