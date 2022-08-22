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52 минуты назад

Раздачу воды организовали на восьми станциях столичного метро из-за жары

Агентство «Москва»иещё 1

В связи с жаркой погодой раздача воды организована на восьми станциях столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Раздачу воды организовали на станциях столичного метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в Москве снова жарко. Раздаем бутылки с водой на следующих станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ЦППК также раздают воду в вечерние часы пик на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на 22 станциях Московской железной дороги.

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