Раздачу воды организовали на станциях столичного метро

В связи с жаркой погодой раздача воды организована на восьми станциях столичного метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«Сегодня в Москве снова жарко. Раздаем бутылки с водой на следующих станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники ЦППК также раздают воду в вечерние часы пик на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах, а также на 22 станциях Московской железной дороги.