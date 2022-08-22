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42 минуты назад

Москва отпразднует День флага России вместе с «Чайф» и Uma2rman

Мария Иванова

На Поклонной горе в Москве 22 августа пройдет концерт в честь Дня флага России. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Концерт на Поклонной горе начнется в 17:00. Среди участников - группы «Чайф», Uma2rman, «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», музыканты Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») и пианистка Валентина Лисица.

В мэрии отметили, что концерт станет центральным, но не единственным праздничным мероприятием в Москве.

Тематические мероприятия ко Дню флага России также пройдут в московских парках культуры и отдыха, библиотеках, культурных центрах, музеях, кинотеатрах сети «Москино» и домах культуры.

На Поклонной горе ранее состоялся флешмоб «Россия объединяет», посвященный Дню флага России. В нем приняли участие 200 волонтеров из 90 регионов.

Участники флешмоба развернули гигантский триколор: флаг составили из 90 частей, привезенных из всех российских регионов.

Новости Москвы,Видео,Сергей Бобунец,Александр Скляр,
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