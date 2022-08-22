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7 минут назад

Собянин спрогнозировал ситуацию со смогом в Москве

Lenta.ru

Легкий смог, который стоит в некоторых районах Москвы, будет становиться меньше по мере ликвидации пожаров в Рязанской области. Об этом, прогнозируя изменения экологической обстановки в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его цитирует ТАСС.

Собянин спрогнозировал ситуацию со смогом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смог в Москве будет уменьшаться по мере тушения пожаров», — сказал градоначальник.

По его словам, пожары в Рязанской области продолжают разгораться, несмотря на принимаемые меры. В российский регион направили около 400 человек и большое количество техники для борьбы с огнем, добавил Собянин.

Мэр также сообщил, что среди пожаров в Рязанской области есть верховые. Группировка на тушении возгорания увеличена почти до девяти тысяч человек, отметил он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что московский смог не представляет опасности. Он предупредил, что в Рязанской, Владимирской и Московской областях прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Сергей Собянин,
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