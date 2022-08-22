Москвичей предупредили о высокой пожароопасности

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности в период с 23 по 25 августа. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко Агентство "Москва"/Игорь Иванко

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – сообщили в ведомстве.

Спасатели призвали горожан быть осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Также в министерстве рассказали, что в ближайшие дни в столице будет жарко.

"В период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–33 градуса", – добавили в ведомстве.

Жителям столицы напомнили о правилах поведения в жару, согласно которым следует: избегать перегрева на солнце; носить одежду светлых тонов и головной убор; пить больше воды; воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах; не купаться в одиночку; не заплывать за знаки ограждения и на судовой ход; не купаться в состоянии алкогольного опьянения.