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10 минут назад

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности 23–25 августа

Москва24

Москвичей предупредили о чрезвычайной пожароопасности в период с 23 по 25 августа. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности
Фото: Агентство "Москва"/Игорь ИванкоАгентство "Москва"/Игорь Иванко

"По информации синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 23 августа до конца суток 25 августа местами в Москве ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – сообщили в ведомстве.

Спасатели призвали горожан быть осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Также в министерстве рассказали, что в ближайшие дни в столице будет жарко.

"В период с 23 по 25 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–33 градуса", – добавили в ведомстве.

Жителям столицы напомнили о правилах поведения в жару, согласно которым следует: избегать перегрева на солнце; носить одежду светлых тонов и головной убор; пить больше воды; воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах; не купаться в одиночку; не заплывать за знаки ограждения и на судовой ход; не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что с понедельника, 22 августа, температура воздуха в столице начнет повышаться. По словам метеоролога, август текущего года является очень теплым и сухим, выпало всего около 3% месячной нормы осадков. Температура при этом примерно на 4–6 градусов была выше обычных климатических значений.

Новости Москвы,Анатолий Цыганков,МЧС России,Росгидромет,
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